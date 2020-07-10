Обнаружены длительные сбои иммунитета у переболевших коронавирусом

Китайские ученые из Уханьского института вирусологии обнаружили длительные сбои иммунитета у переболевших коронавирусом.

Исследователи сформировали контрольную группу из 55 пациентов, победивших заболевание. В ходе наблюдений и мониторинга их состояния выяснилось, что для каждого из них характерно снижение уровня поддерживающих иммунитет лимфоцитов в крови.

У многих из испытуемых лимфоциты не восстановились даже через длительный срок после заболевания. По мнению команды вирусологов из Уханя, это показывает след, который COVID-19 оставляет на иммунитете даже исцелившихся инфицированных, следует из данных портала medRxiv.