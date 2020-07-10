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Поврежденный из-за потопа в Рузе участок Волоколамского шоссе откроют 10 июля

Кирилл Васин
06:15 10.07.2020
Рабочие также трудятся над восстановлением местной муниципальной дороги.
Поврежденный из-за потопа в Рузе участок Волоколамского шоссе откроют 10 июля
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости

Поврежденный из-за потопа, вызванного прорывом дамбы в подмосковной Рузе, участок Волоколамского шоссе отремонтируют и откроют сегодня, 10 июля. Об этом рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

По его словам, рабочие также трудятся над восстановлением местной муниципальной дороги. Что касается поврежденного участка Волоколамского шоссе, на нем идет смена основания, прибыла техника для создания нового асфальтового покрытия.

«Идет отсыпка песка, формирование откосной части под тротуар, прочищено русло реки. Также заготовлен щебень под дорожную одежду», - приводит слова Гержика агентство городских новостей «Москва».

Из-за прорыва дамбы улицы подмосковного города Руза были затоплены водой. В результате оказались подтопленными 29 участков с 29 частными домами, несколько домов смыло. Погибших и пострадавших нет.

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