На юг европейской части РФ надвигаются смерчи

В ближайшие пять дней на юг европейской части России надвигается аномально жаркая погода: температура воздуха составит до 42-43 градусов. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, особенно это касается Астраханской, Волгоградской областей, ряда районов Краснодарского края.

«Прогрев, конечно же, сказывается и на водной поверхности. Создаются условия для формирования смерчей», - сообщил синоптик ТАСС.

Как правило, смерчи не выходят на сушу, так как это явление маломасштабное, объяснил Роман Вильфанд. А вот для того, чтобы выйти поверхность, смерч должен сформироваться на мелководье.

«Это редко бывает, но пару дней назад в южных регионах уже такое было, пара смерчей вышло на поверхность суши. Это очень необычно», - сказал глава Госгидромета.

Аномально жаркая погода задержится на юге европейской части России минимум на пять дней, добавил Вильфанд.