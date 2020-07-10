Клинические испытания вакцины от коронавируса вышли на финальную стадию

Клинические испытания вакцины против коронавируса, проводимые Министерством обороны РФ совместно с центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, перешли на финальную стадию. Соответствующую информацию сообщили в Минобороны.

Уже 13 июля вторая группа добровольцев, на которых проводится исследование эффективности и иммуногенности вакцины, получит второй компонент вакцины. Первая группа чуть позже, 15 июля, покинет госпиталь.

В министерстве объяснили, что бустерная схема вакцинации, предусмотренная для второй группы добровольцев, обеспечивает закрепление иммунитета и увеличение его продолжительности.

«В настоящее время состояние здоровья всех добровольцев хорошее, жалоб на самочувствие, негативных реакций или нежелательных явлений не отмечается», - указали в ведомстве.

По имеющимся на данный момент наблюдениям можно предварительно утверждать, что у добровольцев первой и второй групп формируется иммунный ответ на введение вакцины от COVID-19.

Доклинические испытания вакцины на крупных и мелких животных показали успешные результаты. Члены первой группы добровольцев, принявших участие в испытании, в ходе процесса не испытали сомнений в безопасности препарата.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко гарантировал гражданам, что вакцинация от вируса нового типа будет проводиться исключительно добровольно.