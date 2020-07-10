В Главном военно-морском параде примут участие корабли, не имеющие аналогов в мире

Корабли противоминной обороны «Александр Обухов» и «Владимир Емельянов», которые будут принимать участие в Главном военном параде 26 июля в Санкт-Петербурге, не имеют аналогов в мире.

При строительстве этих кораблей на Средне-невском судостроительном заводе были применены новейшие российские технологии. В частности, кораблям данного проекта достался уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии. Масса такого корпуса значительно ниже по сравнению с металлическим, однако его прочность существенно увеличивается. Такому корпусу не страшна коррозия, а срок службы, при соблюдении норм эксплуатации, неограничен. К достоинствам корпуса можно также отнести его «немагнитность», что обеспечивает большую живучесть корабля при поиске мин.

Два корабля, которые примут участие в параде, относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами, которые они могут обнаруживать как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. Для борьбы с минами корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

А пока корабли противоминной обороны «Александр Обухов» и «Владимир Емельянов» готовятся к Главному военно-морскому параду, корабелы Средне-Невского судостроительного завода начали работы по формированию корпуса нового корабля и уже восьмого по счету корабля противоминной обороны проекта 12700 «Лев Чернавин», который будет торжественно заложен для ВМФ 24 июля.