Посол Индии в РФ: более 70% оружия нашей армии - российского производства

Военно-техническое сотрудничество между Индией и Россией является одним из важнейших столпов особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией. Более 60-70 процентов оружия, которым оснащены вооруженные силы Индии, произведено в России. Об этом рассказал в интервью газете «Красная звезда» чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия в РФ Венкатеш Варма.

«Россия также является очень важным партнером в сфере производства оборонных изделий в Индии в рамках программы Make in India. В ходе визита наш министр обороны был заверен не только в выполнении обязательств по текущим договорам, но и в том, что эти обязательства будут выполнены в более короткие сроки. Те заверения, которые были получены в ходе визита в Москву, нас полностью удовлетворили», - отметил посол по итогам переговоров в российской столице.

Венкатеш Варма отметил, то индийская сторона видит очень высокий потенциал военно-технического сотрудничества с Россией. И до конца текущего года ожидает в Дели визита министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу.

Что касается планов и перспектив совместного проведения международных учений в этом году, то они претерпели некоторые коррективы с учетом сохраняющейся опасности второй волны пандемии коронавируса.

«В течение следующих шести месяцев мы ожидаем, что Индия примет участие в учениях "Кавказ-2020", а также в ежегодных учениях "Индра". Впрочем, в 2021 году привычный режим проведения подобных мероприятий будет возобновлен», - заметил Венкатеш Варма.

В конце беседы посол подчеркнул что хотел бы воспользоваться возможностью и передать искренние поздравления с 75-летней годовщиной Дня Победы руководству Министерства обороны России, всем офицерам и военнослужащим Вооруженных Сил России. Венкатеш Варма выразил также глубокую благодарность российским ветеранам.