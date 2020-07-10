Найдена причина утечки токсичного топлива из «Фрегата»

Причиной утечки токсичного топлива из разгонного блока «Фрегат» на космодроме Куру стала неисправность клапана. Об этом сообщили специалисты НПО Лавочкина, обнаружив неисправный клапан на космодроме Куру во Французской Гвиане.

«После завершения нейтрализации (удаление остатков токсичного топлива) баков окислителя "Фрегата" планируется демонтировать неисправный клапан и отправить его на исследование в Россию», - пояснили в пресс-службе НПО.

Специалисты НПО Лавочкина разрабатывают мероприятия по устранению замечаний после проведения нейтрализации.

Периодическое срабатывание сигнализации системы обнаружения паров окислителя (токсичный азотный тетраоксид) в месте хранения «Фрегата» российские ученые НПО Лавочкина обнаружили еще мае. В настоящее время российские специалисты занимаются длительной процедурой удаления остатков окислителя из разгонного блока.