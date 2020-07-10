Дороги превратились в реки: Барнаул затопило из-за сильных дождей

Город Барнаул в Алтайском крае накрыли сильные дожди. От стихии пострадали как крупные улицы, так и небольшие частные секторы. Последним пришлось тяжелее всего – система канализации на некоторых территориях не позволила воде уйти и привела к подтоплению жилых участков.

Жители города поделились видео с непогодой и ее последствиями в социальных сетях, где видно, как дороги после обильных дождей превращаются в «реки».

Течение ливневой воды на улице Сибирская образовало единый поток, который ушел в область частных застроек. Как минимум два дома были подтоплены.

Ранее масштабный потоп произошел в подмосковной Рузе после прорыва дамбы, случившегося из-за проходивших накануне сильных дождей. В результате наводнения пострадало жилье и имущество на 29 приусадебных участках. Два дома были смыты течением воды.