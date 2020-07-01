Сенат США включил санкции против «Северного потока-2» в проект оборонного бюджета

Дополнительные санкции в отношении «Северного потока-2» включены в проект бюджета национальной обороны США. Об этом сообщил конгрессмен Стив Вомак.

«Я горжусь тем, что являлся соавтором введения ограничений, направленных на прекращение строительства газопровода. Также я аплодирую сенату, который включил санкции в проект оборонного бюджета», - написал республиканец на своей странице в Twitter.

Вомак также сказал, что, по его мнению, РФ планирует использовать «Северный поток-2» как инструмент принуждения, а целью проекта является увеличение зависимости Польши и Украины от российского газа.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что трубопровод будет достроен вопреки санкциям. Дело в том, что «Газпром» смог обойти ограничения, записав судно «Академик Черский» на действующий в России Самарский теплоэнергетический имущественный фонд.

Министр энергетики Александр Новак заявил, что экспортный газопровод из РФ в Европу мощностью 55 миллиардов кубических метров газа в год завершен на 93 процента.