Эксперт рассказала, как вернуться из отпуска без новых долгов

Уходя в отпуск, следует не забывать о том, что после отдыха жизнь продолжится в обычном режиме, и тратить деньги разумно. В первую очередь, не стоит брать кредиты ради незабываемых впечатлений. Такое мнение высказала эксперт Национального центра финансовой грамотности Елена Феоктистова.

Отдых в кредит может привести к очень неприятным итогам впоследствии, когда средств не будет хватать на элементарные нужды из-за необходимости выплачивать долг.

Также ошибкой будет хранить все деньги в одном месте. Даже если средства находятся на банковской карте, предпочтительнее иметь несколько, чем одну, - в качестве страховки от мошенников.

В случае отдыха с детьми им следует показывать разумное финансовое поведение и тратить на спонтанные покупки заранее отведенную для этих целей сумму.

Эксперт заявила, что самый разумный сценарий предполагает наличие при получении отпускных определенной суммы денег, которая пойдет на обязательные траты в ближайшие пару месяцев, чтобы в определенный момент не уйти в ноль.

«У вас должен быть резерв, и как раз за счет отпускных вы его и создадите», - цитируют Феоктистову РИА Новости.

Специалист добавила, что бюджет будущего отдыха следует рассчитывать заранее, чтобы иметь возможность внести коррективы при появлении более выгодных предложений. Обдумывать отпуск, по ее словам, следует минимум за три-четыре месяца до его начала.