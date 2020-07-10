В Кабардино-Балкарии с 10 июля откроются гостиницы, санатории и турбазы

Согласно указу главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова, с 10 июля регион снова сможет принимать гостей, для чего будут созданы все необходимые условия. В частности, начнут работу турбазы, гостиницы и пансионаты, расположенные в курортных районах.

Условия для отдыха будут для всех едины: пансионаты, гостиницы и турбазы должны быть одновременно заполнены на не более 75% коечного фонда.

Кроме того, возобновляется деятельность объектов курортной инфраструктуры: горнолыжных трасс, канатных дорог, питьевых галерей, а также работа фитнес-центров, соляриев, бань, саун и плавательных бассейнов.