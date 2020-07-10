Врач рассказала об опасных последствиях укусов комаров

Простой комариный укус в некоторых случаях может вызвать у человека помутнение сознания и симптомы серьезного шока. О малоизвестных последствиях укусов насекомых рассказала врач-дерматолог Лариса Алексеева.

По словам специалиста, индивидуальная реакция на укус комара в силу особой чувствительности может быть достаточно опасна и требовать обращения к врачу.

Сама область повреждения кожи может опухнуть и покрыться волдырями. При таком ответе на укус следует принять антигистаминный препарат первого поколения и вызвать «Скорую помощь».

«Иногда может развиваться анафилактический шок», - цитирует врача радио Sputnik.

Шоковая реакция может возникнуть, к примеру, при укусе в веко или глаз. Ее признаками являются слабость, отечность, затрудненное дыхание и помутнение сознание – отдельно или вместе взятые.

Тем не менее, как отметила Алексеева, чаще всего комариные укусы почти не опасны для здоровья и требуют элементарной обработки или же, при покраснении и заметном зуде, холодного компресса.