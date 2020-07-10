Ленни Кравиц отменил концерты в России из-за коронавируса

Американский музыкант Ленни Кравиц решил отказаться от поездки в тур по европейским странам из-за опасности распространения коронаиврусной инфекции. В рамках тура певец должен был дать концерты в Москве и Санкт-Петербурге.

В соответствии с изначальным графиком выступление в столице планировалось на 10 июня, а питерский концерт был намечен на 8 июня. Некоторое время артист заявлял о переносе выступлений на неопределенное время, но позже пресс-служба концертного агентства SAV Entertainment, организующего тур, сообщила об его отмене.

Организаторы передали, что музыкант сожалеет о необходимости отказаться от концертов в Европе, но не может игнорировать опасность заражения вирусом в период пандемии.

«Я надеюсь встретиться с вами, когда это будет по-настоящему безопасно», - процитировали его в пресс-службе агентства.

Вернуть приобретенные билеты можно будет у тех же операторов, у которых они были куплены.