Госдеп: встреча американо-российской группы по космосу пройдет в конце июля
В Государственном департаменте США договоренность о будущем сборе рабочей группы важным дипломатическим событием.
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Американо-российская рабочая группа, занимающаяся вопросами космической сферы, проведет встречу в конце текущего месяца. Такие планы озвучило Бюро Госдепа Соединенных Штатов по международной безопасности и нераспространению на официальной странице в Twitter.
Решение о времени проведения будущего заседания было принято на встрече государственного секретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофера Форда с российским послом Анатолием Антоновым.
Достижение договоренностей относительно группы по космосу американская сторона назвала значимым шагом «для дипломатии в области стратегической безопасности с Россией».