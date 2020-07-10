Госдеп: встреча американо-российской группы по космосу пройдет в конце июля

Американо-российская рабочая группа, занимающаяся вопросами космической сферы, проведет встречу в конце текущего месяца. Такие планы озвучило Бюро Госдепа Соединенных Штатов по международной безопасности и нераспространению на официальной странице в Twitter.

Решение о времени проведения будущего заседания было принято на встрече государственного секретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофера Форда с российским послом Анатолием Антоновым.

Достижение договоренностей относительно группы по космосу американская сторона назвала значимым шагом «для дипломатии в области стратегической безопасности с Россией».