«Еще бы в цель попадали»: Захарова прокомментировала слова Трампа о новых ракетах США

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала новую речь американского лидера Дональда Трампа об успехах США в военной сфере.

На своей персональной странице в Facebook она привела цитаты президента Соединенных Штатов Америки из зарубежных СМИ, в которых он утверждает, что американская сторона имеет «много интересного» на стадии разработки. Среди этого множества, в частности, присутствует ракета, скорость которой в 17 раз превышает скорость самых быстрых ракет других государств, способная лететь настолько быстро, «что ее крайне тяжело заметить».

Представитель МИД согласилась, что у США есть «такое, о чем даже никто подумать не может», однако заметила, что американской технике пригодилась бы способность попадать в цель в дополнение к уже имеющимся впечатляющим характеристикам, вспомнив неудачные примеры запусков ракет в 2018 году.

«Скорость - это круто. Еще бы в цель попадали», - указала она.

Захарова добавила, что в России буквально каждый день удивляются невероятным достижениям Соединенных Штатов в области разработки вооружений.