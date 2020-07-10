МИД: Москва будет реагировать на фейки и попытки вмешательства во внутренние дела РФ

На любые попытки вмешаться во внутренние дела России или распространять недостоверную информацию о ситуации в нашей стране, Москва будет реагировать незамедлительно. В том числе, это касается темы коронавируса, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Как отметил дипломат, «недруги России» пытаются использовать дезинформацию против Москвы. Для таких людей все хорошее, что делается в России, становится поводом для критики.

«Это безнадежные люди, они специализируются не на распространении информации, а на информационных войнах. Мы будем выводить их на чистую воду», - заявил Рябков каналу Дума.ТВ.

Заместитель министра иностранных дел рассказал, что российская сторона ведет учет фейковых публикаций о России и все эти попытки вмешательства во внутренние дела России будут рассматриваться профильной комиссией Госдумы. По результатам будут сделаны выводы и приняты соответствующие практические меры.