Ракета Falcon 9 стартовала во Флориде с новейшим спутником GPS

Ракета-носитель Falcon 9 успешно стартовала с космодрома во Флориде с навигационным спутником GPS III–3 для нужд американских Космических сил. Прямую трансляцию пуска на своем официальном сайте вела компания SpaceX.



Ракета оторвалась от стартового стола в 16:11 по времени Восточного побережья США (23:11 мск) с космодрома на мысе Канаверал. До этого старт неоднократно откладывали, сначала из-за неблагоприятных погодных условий, затем по причине пандемии коронавирусной инфекции.



Ожидается, что на расчетной орбите космический аппарат окажется через полтора часа, сообщают РИА Новости. Запущенный в космос спутник станет частью целой группировки, состоящей из 31 геолокационного аппарата GPS.

