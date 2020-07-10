В Москве за стуки от коронавируса умерли 28 человек

На территории столицы за прошедшие сутки было зарегистрировано 28 летальных исходов среди больных коронавирусном. У всех скончавшихся пациентов был тестово подтвержден факт заражения и диагностирована пневмония.

К настоящему моменту жертвами инфекции в Москве стали 4087 человек. Соответствующую статистику предоставляет Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Общее число новых случаев заражения за сутки по всей России составило около 6,5 тысяч. Всего с начала эпидемии в стране были инфицированы 707,3 тысячи человек.

Ранее российский врач рассказала, что у большого числа лиц, перенесших COVID-19, были обнаружены ухудшения когнитивных функций. Подобные осложнения наблюдались в том числе и у пациентов с бессимптомной формой вируса.