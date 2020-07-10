Полиция в Нидерландах арестовала попугая за участие в грабеже

Голландская птица была замечена на месте преступления и теперь проходит по делу о грабеже в качестве свидетеля.

В момент задержания полиция в Нидерландах обнаружила «свидетеля» при аресте грабителя в магазине. Попугай сидел на плече. В итоге, сотрудники правоохранительных органов задержали обоих.

Личность пернатого свидетеля решили скрыть.