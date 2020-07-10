РФ запросила голосование по своей резолюции в СБ ООН о доставке гумпомощи в САР

Россия запросила голосование в СБ ООН по проекту своей резолюции, оставляющей один пограничный переход на границе Сирии для трансграничной доставки гуманитарной помощи в страну, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Ранее для доставки гуманитарной помощи в Сирию использовались два пограничных перехода на границе САР и Турции. Но мандат этих КПП истекает 10 июля, поэтому для их дальнейшего функционирования Совбез должен был принять соответствующую резолюцию.

Сообщается, что механизм трансграничной доставки гумпомощи был создан в качестве временной меры в 2014 году. СБ ООН призывает все стороны обеспечить надежную и достойную гуманитарную помощь Сирии в 2020 году. Также СБ ООН выражает серьезную обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Сирии и обеспокоена вопросом доставки медицинских грузов.

Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь через границу с Турцией) через линии фронта и погранпереходы действует с июля 2014 года. Такой механизм продлевался ежегодно.

По мере того как сирийская армия стала брать под контроль все больше территорий, Дамаск и Москва стали выступать за постепенное сворачивание работы погранпереходов. Как заявляли российская и сирийская стороны, теперь гуманитарная помощь должна доставляться в районы через территорию Сирии, а не с территории соседних государств. В январе СБ ООН продлил мандат только двух КПП на границе с Турцией.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что механизм трансграничной доставки гуманитарной помощи задумывался как чрезвычайная временная мера, которую Совет Безопасности одобрил, чтобы оказать гуманитарную поддержку охваченной конфликтом стране. Теперь, по словам постпреда РФ при ООН, пришло время постепенно сворачивать этот механизм, с тем чтобы заменить его на гуманитарные поставки, которые будут осуществляться в соответствии с принципами, обозначенными в резолюции Генассамблеи ООН.