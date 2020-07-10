Боевики обстреляли населенные пункты в трех провинциях Сирии

Террористы группировки «Джебхат Ан-Нусра»* обстреляли населенные пункты сирийских провинциях Латакия, Идлиб и Алеппо, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий. Было зарегистрировано по одному обстрелу населенных пунктов Мамухия, Бейт-Смайра, Джуб-Эз-Зуар, Нахшебба в провинции Латакия, один обстрел населенного пункта Дадих в провинции Идлиб, и Урум-Эль-Кубра в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации, сказал Щербицкий.

Вместе с тем обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

Продолжено воздушное патрулирование силами армейской авиации по маршруту: аэродром Камышлы – Телль-Эш-Шур-Гарби – Алия – Телль-Эш-Шур-Гарби – аэродром Камышлы.

*«Джебхат Ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.