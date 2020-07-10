Попова рассказала о формате школьных линеек 1 сентября

Решение о том, состоится ли традиционная линейка в школах 1 сентября, может быть принято во второй половине августа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Это зависит от эпидемиологических требований, которые могут меняться.

«Если будет благоприятная эпидемиологическая ситуация, то любое требование должно быть изменено. Изменение эпидситуации в другую сторону тоже потребует введения новых правил и новых требований», - объяснила она в эфире телеканала «Россия 1».

Главное, по ее словам, что дети 1 сентября пойдут в школу. Также она заявила, что для детей будет предусмотрена отдельная вакцина.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что министерство не откажется от проведения в 2020 году традиционных школьных линеек, а учение будет проводиться очно.