С 1 июля в России увеличивается плата за услуги ЖХК

В России 1 июля повышаются тарифы на услуги ЖКХ. Средний рост составит 4%. Максимально допустимые индексы платежей для каждого конкретного российского региона были ранее утверждены правительством.

Минимальный рост тарифов предусмотрен для жителей Ненецкого автономного округа - 2,4%. В Пермском крае и Мурманской области индекс изменения платы за услуги ЖКХ составляет 3%. Повышение коммунальных платежей на 3,6% предусмотрено для целого списка регионов: Астраханской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Ивановской, Калужской, Курской, Ленинградской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Тверской, Ярославской областей, Ставропольского края, Башкортостана, Калмыкии, Мордовии.

В Санкт-Петербурге сумма в платежках за услуги ЖКХ увеличится на 3,8%, в Московской области и Краснодарском крае - на 4,1%.

Ровно на 5% подорожает «коммуналка» для москвичей, омичей, жителей Бурятии и Якутии.

Чуть больше, 5,2% и 5,4% будут платить граждане в Дагестане и Кабардино-Балкарии соответственно. Наибольший рост тарифов с 1 июля запланирован в Чечне - 6,5%.

Ежегодное повышение коммунальных тарифов могли отложить из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране, однако в Минстрое посчитали, что в таком случае отрасль недополучит 300 миллиардов рублей, что в свою очередь, приведет к системному недофинансированию программ модернизации коммунальной инфраструктуры. Это, по утверждениям представителей министерства, чревато срывом подготовки к отопительному сезону.