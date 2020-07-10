Эрдоган заявил, что вход в Айя-Софию будет бесплатным для всех
Поклонение мусульман в мечети Айя-София в Стамбуле начнется с 24 июля.
© Фото: Xu Suhui Xinhua, Globallookpress
|
Эрдоган заявил, что вход в Айя-Софию будет бесплатным для всех
Поклонение мусульман в мечети Айя-София в Стамбуле начнется с 24 июля.
© Фото: Xu Suhui Xinhua, Globallookpress
В ДPУГИХ CMИ
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