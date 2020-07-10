«Плохой прогностический признак»: Попова заявила о беспечности отдыхающих в РФ

Отдыхающие на российских курортах ведут себя беспечно из-за радости получить такую возможность заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Это плохой прогностический признак», - сказала она.

Глава Роспотребнадзора попросила всех отдыхающих за городом или в курортных зонах неукоснительно соблюдать все действующие требования.

«Это залог и здоровья непосредственно самих отдыхающих и тех, к кому они вернутся после такого отдыха», - подчеркнула она в эфире телеканала «Россия 1».

В России за минувшие сутки было диагностировано 6 635 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии в стране коронавирус был выявлен у 713 936 человек, выздоровели - 489 068.