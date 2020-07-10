Путин: Россия будет спокойно отставить свои интересы в продолжающемся мировом противостоянии

Президент России Владимир Путин уверен в продолжении противостояния на международной арене, но заверяет, что Россия в этих условиях будет спокойно отстаивать свои интересы. При этом, защищая собственные интересы, «мы не должны выглядеть как сумасшедшие», добавил он.

«Я не считаю, что, защищая свои интересы, мы должны выглядеть как какие-то придурки, как сумасшедшие, которым в руки попалась бритва, они бегают и ей размахивают, да еще и поносят всех разными неудобоваримыми выражениями», - сказал российский лидер в эфире телеканала «Россия 1».

Что касается общих угроз, Путин считает, что здесь актуально объединение общих усилий. Только объединив усилия, можно добиться позитивных результатов, сказал ранее президент России во время видеоконференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.