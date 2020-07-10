ЮНЕСКО сожалеет о решении Турции изменить статус собора Святой Софии

Решение Турции изменить статус собора Святой Софии в Стамбуле с музея на мечеть восприняли в ЮНЕСКО с сожалением.

«Генеральный директор ЮНЕСКО глубоко сожалеет о решении турецких властей, принятом без предварительного диалога, изменить статус Святой Софии», - говорится в коммюнике организации.

В РПЦ ранее также выразили сожаление в связи с решением, принятым Турцией по собору. По словам патриарха Кирилла, межрелигиозный мир и согласие являются тонкими и глубинными вопросами, которые не терпят непродуманных и сугубо политических решений.

Сегодня, 10 июля, стало известно, что Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей, вновь присвоив ей статус мечети. Отметим, Айя София была основана христианским императором Юстинианом и долгое время оставалась самым большим христианским храмом, однако после падения Византийской империи его переделали в мечеть. С 1934 года она была преобразована в музей.