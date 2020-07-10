Возвращение искусства: музей имени Пушкина открылся для посетителей

Посетителей в московском музее имени Пушкина станет теперь в четыре раза меньше. Таковы реалии нового времени, которые обязывают руководство приглашать меньше гостей для их же безопасности. Социальная дистанция, маска, антисептики для рук - также неприятные моменты встречи с искусством.

«Сейчас музеи для наших сограждан - это самое безопасное место на свете. Потому что мы пытаемся сохранить собственное здоровье и здоровье наших зрителей. Поэтому все, что этому способствует, здесь есть: дистанция, маски, то, чем можно вытереть руки», - заявила директор ГМИИ им. А. С. Пушкина Марина Лошак.

Но есть и положительные стороны, например, посетители смогут разглядеть каждую картину детально, а не любоваться искусством поверх голов.

После четырехмесячного молчания Пушкинский музей заявил о себе во весь голос - на одной выставке «От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из коллекции ГМИИ имени Пушкина» собраны лучшие художники пяти столетий и их работы в живописи и графике.

«Это блестящая часть нашей коллекции - эти произведения. Тем более мы их довольно редко показываем. Ведь графика всегда редко, больше двух-трех месяцев показывать не надо рисунок. Бумагу не надо показывать, это вредно», - объяснила президент ГМИИ им. А. С. Пушкина Ирина Антонова.

Для искусства карантин был тяжелым временем, но и хорошего дал немало. Музеи выкладывали свои коллекции в сеть, даже те, что хранятся в запасниках. Таким образом, искусство стало более открытым и доступным, возможно, привило любовь тому, кто его недооценивал.

Пушкинский музей был закрыт для посетителей с 17 марта из-за угрозы распространения коронавируса. После открытия, с 10 июля, музей принимает гостей по новым правилам.