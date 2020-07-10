Канье Уэст против Байдена и Трампа: как реп-исполнитель намерен стать президентом США

Звезда шоубизнеса и реп-исполнитель Канье Уэста начал свою президентскую кампанию с того, что зарегистрировался в списках избирателей. Свою кандидатуру он, в американских традициях, огласил посредством красноречивого твита.

«Теперь мы должны реализовать надежды Америки, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов», - написал он.

Это его не первое заявление о президентских амбициях. Впервые он устремился в политику в 2005 году. Тогда Уэст на благотворительном концерте вдруг отошел от заготовленной речи и в прямом эфире заявил, что Джорджу Бушу «плевать на чернокожих людей». Сам президент тогда назвал рэпера «придурком».

По данным американских таблоидов, решение запустить предвыборную компанию звезда хип-хопа принял на фоне обострения биполярного расстройства - диагноза, при котором депрессия чередуется с бесконтрольной активностью безумными идеями, передает TMZ.

Возможно, Канье Уэста к такому решению подтолкнуло и волна масштабных протестов вокруг убийства Джорджа Флойда. Примечательно, но Трамп поддерживает репера, так как он сможет взять на себя часть голосов «чернокожих» избирателей у его главного оппонента – Джо Байдена.

«Он очень хороший парень. Это человек, с которым я прекрасно лажу. В конце концов, я думаю, он поддержит нас, а не кого-то еще, мы должны помешать левым радикалам захватить нашу страну», - заявил Дональд Трамп.

Помимо Трампа, Уэста поддерживает и Ким Кардашьян. Сам Уэст тем временем уже рассказал о предвыборной программе влиятельных изданиям. На вопрос, почему он назвал кампанию «Birthday Party», музыкант отвечает, что в тот момент, когда он победит, у всех будет День рождения. Его коллеги восприняли политическое решение с юмором, Пэрис Хилтон, например, пообещала покрасить Белый дом в розовый.

Однако самому Уэсту сейчас не до шуток, ведь, если он хочет, чтобы его имя попало в избирательные бюллетени, ему надо поторопиться, так как в некоторых штатах сроки регистрации кандидатов уже истекли.