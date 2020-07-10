Преклонил колено: Байден выразил солидарность протестующим

Кандидат демократов в президенты в США Джо Байден преклонил колено в знак солидарности с участниками протеста.

На кадрах видно, как во время визита политика в город Скрантон, штат Пенсильвания, Байден в костюме и черной полумаске стоит на одном колене в окружении нескольких человек, которые также решили преклонить колено. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте журналистки Мадлен Риверы.

Так, 77-летний кандидат в президенты от демократов выразил поддержку антирасистскому движению, которое активизировалось после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.

Напомним, трагедия произошла 25 мая в городе Миннеаполис. В ходе задержания один из полицейских прижал шею 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда к асфальту, в результате чего он задохнулся.