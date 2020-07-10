Ливийский вопрос и ситуация в Донбассе: Путин провел совещание с Совбезом

Владимир Путин по видеосвязи провел совещание с членами Совета Безопасности. В качестве одной из тем встречи была ситуация в Донбассе. Участники выразили разочарование тем, что Киев не выполняет ни минские, ни парижские договоренности.

«Высказано разочарование в связи с отсутствием какой-либо динамики по урегулированию кризиса на юго-востоке Украины. Ни минские, ни парижские договоренности Киев не выполняет», - заявил Песков.

Также члены Совета безопасности обсудили ситуацию в Ливии с с акцентом на безальтернативность мирного урегулирования в этой стране, а также балканский вопрос.

«В контексте балканских дел отмечалась необходимость выстраивания всех процессов с учетом основополагающей резолюции СБ ООН 1244», - уточнил Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что обсуждались также вопросы социально-экономической внутрироссийской повестки дня.