Группа врачей ФМБА прибыла на Байконур для борьбы с COVID-19
Также были доставлены аппараты ИВЛ, передвижной рентгеновский аппарат и средства индивидуальной защиты.
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Спецборт Роскосмоса доставил на Байконур медиков Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) со спецоборудованием для борьбы со вспышкой коронавируса, сообщается на сайте Роскосмоса.
«Специальным бортом направлены 14 специалистов агентства», - говорится в сообщении.
Вместе с врачами были доставлены четыре аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), 10 дополнительных кроватей, передвижной рентгеновский аппарат, 10 концентраторов кислорода, 10 медицинских мониторов и 6 тысяч комплектов средств индивидуальной защиты.
В городе Байконур выявили 113 заболевших коронавирусной инфекцией, среди них нет пациентов в тяжелом состоянии.