Ученица автошколы попыталась «угнать» Mercedes после экзамена в Чебоксарах

В Чебоксарах ученица автошколы попыталась уехать после экзамена за рулем не учебного автомобиля. Неожиданный маневр заметил инспектор ГИБДД и остановил ее.

По данным ГИБДД, 21-летняя девушка села за руль не учебного частного «Мерседеса» и попыталась уехать после того, как сдала экзамен на первоначальные навыки управления на площадке. Присутствовавший на месте инспектор вовремя заметил это и остановил авто. По словам автолюбительницы, она хотела лишь развернуться.

Владелец «Мерседеса» в этот момент находился на пассажирском сидении. Вместе с девушкой его также привлекли к административной ответственности, по статье о передаче транспортного средства лицу без права управления.