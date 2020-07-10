«Рыдала и билась в истерике»: Савичева рассказала о разрыве с Фадеевым

Певица Юлия Савичева поделилась историей, когда ей пришлось выбирать между сценой и материнством.

По словам артистки, из-за постоянных гастролей попытки забеременеть раз за разом были неудачным и единственным верным решением был уход в отпуск.

«Я рыдала и билась в истерике. Именно тогда позвонила Максу и умоляла отпустить меня и дать возможность заняться здоровьем и семьей», - цитирует артистку StarHit.

Савичева подчеркнула, что на тот момент ее состояние было на грани - «если сейчас не приму это решение - буду с подорванным здоровьем и никому не нужна».

В свою очередь, продюсер Максим Фадеев пошел ей навстречу и дал паузу, благодаря которой 33-летняя певица смогла забеременеть и родила дочь.