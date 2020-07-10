Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала главное условие для возобновления международного авиасообщения. Она заявила, что для начала перелетов между странами необходимо, чтобы заболеваемость в пункте назначения составляла 40 активных случаев на 100 тысяч населения.

«Первый критерий схож с теми критериями, которые применяются в других странах. Это критерий, связанный с показателем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на 100 тысяч населения», - заявила Голикова.

Вице-премьер также отметила, что и в России стоит применить данную формулу расчета показателей.

«Рассчитывается этот показатель за 14 дней, то есть известный нам всем инкубационный период», - подытожила она.

Ранее Голикова рассказала, как в России началась пандемия коронавируса. По ее словам, первые полтора месяца были самыми эмоциональными и страшными.