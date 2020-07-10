Тиньков рассказал о своем состоянии после трансплантации костного мозга

Российский бизнесмен Олег Тиньков рассказал о своем состоянии после пересадки костного мозга.

«Сегодня прошел в коридоре два километра, но понимаю, что впереди еще долгие недели и месяцы сложной реабилитации, основное впереди», - написал он в своем Instagram.

Он не хотел делать из своей страницы «историю болезни», но, по словам предпринимателя, ему поступает огромное количество сообщений о том, как прошла операция.

«Хочу развеять стереотипы, пересадка костного мозга это всего лишь переливание крови. Это не череп распиливают и не позвоночник разрезают», - написал он.

В дальнейшем, после выздоровления, он планирует открыть с женой большой благотворительный фонд, чтобы помогать спасать жизни другим.

Напомним, что бизнесмен болен лейкемией с марта 2020 года. Диагноз ему был поставлен еще в октябре, но сделать заявление для СМИ предприниматель решился после прохождения нескольких курсов химиотерапии. Также во время борьбы с лейкемией он переболел коронавирусом. Он не намерен продавать свой бизнес и верит, что его команда выйдет из кризиса, связанного с пандемией, на все 100 процентов.