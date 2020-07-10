В РПЦ сожалеют о решении Турции по собору Святой Софии

В РПЦ сожалеют, что слова патриарха Кирилла не были услышаны, и собор Святой Софии снова становится мечетью, заявил глава отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Святейший патриарх Кирилл сказал, что "долг всякого цивилизованного государства - сохранять равновесие: примирять противоречия в обществе, а не обострять их, способствовать объединению людей, а не разделению"», - заявил он.

По его словам, межрелигиозный мир и согласие являются тонкими и глубинными вопросами, которые не терпят непродуманных и сугубо политических решений, передает РИА Новости.

Сегодня, 10 июля, стало известно, что Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей, вновь присвоив ей статус мечети. Отметим, Айя София была основана христианским императором Юстинианом и долгое время оставалась самым большим христианским храмом, однако после падения Византийской империи его переделали в мечеть. С 1934 года она была преобразована в музей.