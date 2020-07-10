Стало известно, сколько москвичей имеют антитела к COVID-19

По результатам четвертого этапа ИФА-тестирования у 21,7% москвичей формируется иммунитет к коронавирусу, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Наблюдается четкая тенденция -число горожан с формирующимся иммунитетом растет», - говорится в заявлении заммэра на сайте департамента здравоохранения.

Ракова отметила, что темп иммунизации постепенно снижается - за последние две недели с 2,5 до 1,8%.

Также чиновница добавила, что увеличение доли жителей, у которых выработались антитела к коронавирусу, фиксируется, как в целом по столице, так и в разрезе административных округов.

За последние сутки в стране было диагностировано 6 635 случаев заражения COVID-19, общее число инфицированных достигло 713 936 человек, из которых 228 тысяч в Москве.