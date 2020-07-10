Тайна перевала: анонсированы новые уникальные материалы о ЧП с группой Дятлова

Эксперты сформировали новые версии случившегося на перевале Дятлова. Утверждается, что новые уникальные документы и другие материалы позволят лучше понять, что произошло там в ночь на 2 февраля 1959 года.

Специальная конференция состоится 11 июля в пресс-центре издательского дома «Комсомольская правда». Существует более 70 версий произошедшего, расследования проводятся на протяжении восьми лет.

Исследователи ответят на вопросы о том, почему туристы покинули палатку и как вероятнее всего погибли.

Среди участников конференции будут писатель Николай Андреев, автор книги «Тайна перевала Дятлова», врач-судмедэксперт Эдуард Туманов и другие исследователи. Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире на радио «Комсомольская правда» и на сайте издания.