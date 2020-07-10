«Зуд купальщика» и боррелиоз: какие инфекции можно привезти с пляжей

Купание в непроверенных водоемах может - это высокий риск инфекционного заболевания, так как вода является одним из ведущих путей передачи болезней, например, кишечной палочки или цирроза, поражающего суставы, печень, сердце. Об этом в комментарии «Звезде» заявила руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского Елена Мескина.

«Очень важно иметь ввиду, что территория, которая не обработана против насекомых, будет способствовать их размножению. А они переносят большой спектр различных тяжелых заболеваний, которые передаются при укусе, это боррелиоз и клещевой энцефалит», - рассказала она.

Поэтому, отдыхая на пляже, стоит быть внимательным, ведь инфекцию можно подхватить не только в воде, но и на берегу.

Чтобы снизить риски заражений, горожанам не стоит купаться с ссадинами и ранами на теле. Если при нырянии вы глотнули воду, нужно сразу же прополоскать рот бутилированной водой, советуют сотрудники Роспотребнадзора.

Напомним, что официальных подтверждений того, что COVID-19 может передаваться через воду, пока что нет, но определенные риски сохраняются. Поэтому, лучше не полоскать горло морской водой, стараться вообще не нырять.