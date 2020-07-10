Знакомство с прошлым: пингвины устроили «разборки» с динозавром в музее США
Видео было опубликовано сотрудниками океанариума Шедда.
© Видео: Shedd Aquarium © Фото: Shedd Aquarium
В Чикаго пингвины из океанариума Шедда воспользовались ситуацией и прогулялись по пустым залам Филдовского музея естественной истории перед его официальным открытием после карантина. Видео было опубликовано сотрудниками океанариума.
На кадрах показано, как неразлучная парочка Иззи и Дарвин прогуливаются по пустым залам музея и изучают скелеты тираннозавров.
Сами сотрудники назвали происходящее «семейной терапией».
Филдовский музей считается одним из крупнейших в мире. Для посетителей он откроется 24 июля.