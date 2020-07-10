Момент ДТП в тоннеле в Москве с участием шести автомобилей попал на видео

В Москве на внешней стороне ТТК в Гагаринском тоннеле столкнулись сразу шесть автомобилей. Дорожно-транспортное происшествие заняло три ряда полос дорожного движения.

На кадрах с места ДТП, опубликованных пабликом «Дептранс. Оперативно», видно, как легковой автомобиль наехал колесом на другой, отчего подскочил, потерял управление и въехал в стоящие в пробке другие автомобили.

В результате происшествия движение по внешней стороне ТТК затруднено на три километра. На месте работает экипаж скорой помощи, а также дорожный патруль.