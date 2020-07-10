Турецкие власти вернули собору Святой Софии статус мечети

Госсовет Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть. Тем самым высший административный турецкий суд отменил решение 1934 года о превращении собора в музей.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично ожидал решения по вопросу собора, а глава МИД страны Мевлют Чавушоглу отмечал ранее, что Турция вправе самостоятельно решать судьбу собора без учета мнений иных государств. Об этом сообщает CNN Turk.

Отметим, Айя София была основана христианским императором Юстинианом и долгое время оставалась самым большим христианским храмом, однако после падения Византийской империи его переделали в мечеть. С 1934 года собор был преобразован в музей.