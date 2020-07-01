В России стартовал последний день голосования по поправкам к Конституции

Первое июля - основной и последний день голосования по внесению изменений в Конституцию России. Сделать свой выбор граждане смогут до 20 часов.

Накануне, 30 июня, завершилось онлайн-голосование, которое проходило с 25 июня в двух российских регионах - Москве и Нижегородской области. По информации ЦИК, в качестве электронных избирателей зарегистрировались 1 190 726 граждан. Явка составила 93 процента.

Все, кто по каким-то причинам не смог проголосовать дистанционно, смогут сделать это традиционным способом 1 июля.

С инициативой о внесении изменений в Основной закон во время послания Федеральному собранию 15 января 2020 года выступил Владимир Путин. Изначально для общероссийского голосования было выбрано 24 апреля, но в связи с распространением коронавируса дата была изменена.

Поправки к Конституции касаются новых требований, выдвигаемых к президенту, членам правительства и разного уровня чиновникам, они закрепляют соцгарантии государства перед гражданами, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, закрепляют понятие веры в бога и другое.