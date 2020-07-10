На iPhone по всему миру произошел сбой

На устройствах Apple по всему миру произошел технический сбой. Владельцы iPhone и iPad не могли корректно запустить некоторые приложения, например, Viber, Spotify, Pinterest, Tinder. По словам пользователей, при нажатии на иконку программы открывались, однако вылетали через несколько секунд.

Предполагается, что ошибка произошла из-за неполадок в работе Facebook SDK, отвечающего за вход в приложения, передает издание The Verge.

Ранее Apple и Google подверглись обвинениям со стороны создателя Telegram Павла Дурова. Он обвинил компании в тотальном контроле за приложениями, которые устанавливают на свои телефоны пользователи со всего мира, а также в том, что они собирают налоги со всего человечества.