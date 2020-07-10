Водопад с потолка: в ТЦ «Европолис» в Москве прорвало трубу

В крупном московском торговом центре «Европолис» на Проспекте мира ( бывший «Золотой Вавилон») прорвало трубу, которую ремонтировали в ноябре. На кадрах видно, как с потолка льется вода, заполняя весь центральный атриум. Вода хлещет прямо на посетителей через щели перекрытий потолка.

По предварительной версии, на последнем этаже здания протек пожарный водопровод и вода хлынула вниз. По некоторой информации, в магазине до сих пор ведутся строительные работы.