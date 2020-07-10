Черный дым и языки огня: в Москве полыхают несколько балконов жилого дома
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
© Фото: Георгий Морозов, VK
На Новоясеневском проспекте в Москве начался пожар - горят балконы двух квартир. Видео было опубликовано очевидцами в Сети.
На кадрах хорошо видно, что балкон на 8 этаже полностью охвачен огнем и возгорание переходит на квартиру выше. В небо поднимаются клубы черного дыма, слышны сирены пожарных машин.
«Что-то взрывается, трескаются стекла», - отметил очевидец.
На данный момент на месте происшествия сотрудники экстренных служб занимаются локализацией пожара. Информация о пострадавших не поступала