Собянин прокомментировал информацию о «второй волне» COVID-19 в Москве

Никакой второй волны коронавирусной инфекции в Москве в ближайшее время не ожидается. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Также он сказал, что Москва уверенно двигается в сторону выхода из пандемии, а заболеваемость изо дня в день снижается. Хотя он не отрицает того, что некоторые угрозы еще остается в силе.

Накануне стало известно, что в связи со стабилизацией обстановки по распространению COVID-19 в Москве с 13 июля отменяется масочный режим.