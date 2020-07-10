Водительские права с истекшим сроком можно будет заменить до конца года

В субботу, 11 июля, в силу вступает приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений, у которых истек срок во время ограничительных мер из-за распространения коронавируса, до конца 2020 года.

Уточняется, что данное решение распространяется на документы, срок действия которых истек с 1 февраля до 15 июля.

Автомобилистам, у которых срок действия прав истекает после 15 июля, необходимо заняться оформлением документов уже сейчас, так как в случае управления автомобилем с 16 июля водитель будет привлечен к ответственности за управление транспортным средством без прав, пишет Российская газета.