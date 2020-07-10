Собянин оценил ситуацию с распространением коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица уверенно двигается в сторону выхода из пандемии.

«Все эти дни, эти недели мы видим, как снижается заболеваемость», - заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Однако градоначальник добавил, что определенные угрозы пока сохраняются.

Накануне стало известно, что в связи со стабилизацией обстановки по распространению COVID-19 в Москве с 13 июля отменяется масочный режим.

В России за минувшие сутки было диагностировано 6 635 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии в стране коронавирус был выявлен у 713 936 человек, выздоровели - 489 068.